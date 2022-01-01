Cégkönyvtár
Exabeam
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Exabeam Fizetések

Exabeam fizetési tartománya $106,530 teljes kompenzációban évente Informatikus alsó végén $452,250 Projektmenedzser felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Exabeam. Utoljára frissítve: 8/11/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $243K
Termékvezető
Median $320K
Ügyfélmenedzsment
$132K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Informatikus
$107K
Marketing
$241K
Termékdizájner
$240K
Projektmenedzser
$452K
Értékesítés
$118K
Szoftverfejlesztési vezető
$191K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Exabeam είναι ο Projektmenedzser at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $452,250. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Exabeam είναι $240,293.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Exabeam-nél

Kapcsolódó cégek

  • Ripple
  • Privacera
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források