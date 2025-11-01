Cégjegyzék
Databricks
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Databricks Könyvelő Fizetések

Az átlagos Könyvelő teljes kompenzáció in United States a Databricks cégnél $102K és $145K yearként között mozog. Tekintsd meg a Databricks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$116K - $137K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$102K$116K$137K$145K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Databricks cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök

Műszaki könyvelő

