Danaher Fizetések

Danaher fizetési tartománya $36,717 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztési vezető alsó végén $218,500 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Danaher. Utoljára frissítve: 8/12/2025

$160K

Termékvezető
Median $219K
Gépészmérnök
Median $115K
Könyvelő
$217K

Orvosbiológiai mérnök
$88.3K
Üzleti elemző
$106K
Üzletfejlesztés
$137K
Adattudományi vezető
$149K
Adattudós
$195K
Pénzügyi elemző
$151K
Hardvermérnök
$64.9K
Emberi erőforrások
$142K
Informatikus
$72K
Marketing
$199K
Optikai mérnök
$181K
Termékdizájner
$141K
Projektmenedzser
$115K
Értékesítés
$78.3K
Szoftverfejlesztési vezető
$36.7K
Megoldásépítész
$60.1K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A Danaher-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (25.00% évente)

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Danaher-nél a Termékvezető, évi $218,500 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Danaher-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $137,460.

Egyéb források