Calendly Projektmenedzser Fizetések

Az átlagos Projektmenedzser teljes kompenzáció in United States a Calendly cégnél $116K és $161K yearként között mozog. Tekintsd meg a Calendly teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$124K - $146K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$116K$124K$146K$161K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Calendly cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Calendly cégnél in United States évi $160,875 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Calendly cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $115,500.

