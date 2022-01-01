ByteDance Fizetések

A ByteDance fizetése $16,519 éves teljes kompenzációtól egy Könyvelő pozícióhoz az alsó végén $1,207,230-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a ByteDance. Utoljára frissítve: 11/21/2025
iOS mérnök
Mobil szoftvermérnök
Frontend szoftvermérnök
Gépi tanulás mérnök
Backend szoftvermérnök
Full-Stack szoftvermérnök
Hálózati mérnök
Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök
Adatmérnök
Produkciós szoftvermérnök
Biztonsági szoftvermérnök
Site Reliability mérnök
Virtuális valóság szoftvermérnök
Fejlesztő nagykövet
Kutató tudós
20%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
30%
ÉV 4
A ByteDance cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
30% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (7.50% negyedéves)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
35%
ÉV 4
A ByteDance cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
35% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (35.00% éves)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A ByteDance cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
12 month cliff and vests quarterly.
