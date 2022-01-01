Cégjegyzék
ByteDance
ByteDance Fizetések

A ByteDance fizetése $16,519 éves teljes kompenzációtól egy Könyvelő pozícióhoz az alsó végén $1,207,230-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a ByteDance. Utoljára frissítve: 11/21/2025

Szoftvermérnök
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS mérnök

Mobil szoftvermérnök

Frontend szoftvermérnök

Gépi tanulás mérnök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Hálózati mérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós szoftvermérnök

Biztonsági szoftvermérnök

Site Reliability mérnök

Virtuális valóság szoftvermérnök

Fejlesztő nagykövet

Kutató tudós

Termékmenedzser
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Termékmarketing menedzser

Adattudós
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Terméktervező
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX tervező

UI tervező

Értékesítés
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Ügyfélvezető

Számla menedzser

Toborzó
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Jelölt-kereső

Vezetői toborzó

Műszaki toborzó

Programmenedzser
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Szoftvermérnöki vezető
3-1 $584K
3-2 $794K
Technikai programmenedzser
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Emberi erőforrás
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Kiberbiztonsági elemző
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Üzleti elemző
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Adatelemző
1-2 $125K
2-1 $163K
Projektmenedzser
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Üzleti műveletvezető
2-1 $167K
2-2 $208K
Üzleti műveletek
Median $235K
Üzletfejlesztés
Median $165K
Bizalom és biztonság
Median $118K
UX kutató
2-2 $237K
3-1 $296K
Adattudományi vezető
Median $409K
Partnermenedzser
Median $205K
Pénzügyi elemző
Median $150K
Hardvermérnök
Median $350K
Jogi
Median $127K

Jogtanácsadó

Vezetési tanácsadó
Median $200K
Marketing műveletvezető
Median $89.9K
Informatikus (IT)
Median $74.1K
Bevételi műveletek
Median $120K
Megoldástervező
Median $278K

Adat architekt

Felhőbiztonsági architekt

Könyvelő
$16.5K

Műszaki könyvelő

Adminisztratív asszisztens
$49.8K
Vezérkari főnök
$247K
Szövegíró
$63.3K
Vállalati fejlesztés
$233K
Ügyfélszolgálat
$50.5K
Ügyfélelégedettség
$73.8K
Grafikus
$48.3K
Gépészmérnök
$286K
Optikai mérnök
$387K
Terméktervezési vezető
$385K
Szabályozási ügyek
$108K
Értékesítési mérnök
$65.3K
Technikai író
$129K
Teljes kompenzáció
$304K
Kockázati tőkés
$91.9K
Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

30%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A ByteDance cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (7.50% negyedéves)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

35%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A ByteDance cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 35% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (35.00% éves)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A ByteDance cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

12 month cliff and vests quarterly.

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a ByteDance cégnél: Szoftvermérnök at the 4-1 level évi $1,207,230 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ByteDance cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $209,525.

