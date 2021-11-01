Cégjegyzék
Blockchain.com Fizetések

A Blockchain.com fizetése $107,529 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $231,985-ig egy Műszaki programvezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Blockchain.com. Utoljára frissítve: 9/12/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $108K

Adatmérnök

Üzletfejlesztés
$149K
Adattudós
$201K

Marketing
$142K
Terméktervező
$177K
Terméktervezési vezető
$180K
Szoftvermérnöki vezető
$179K
Műszaki programvezető
$232K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Blockchain.com cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

The highest paying role reported at Blockchain.com is Műszaki programvezető at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,985. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blockchain.com is $178,055.

