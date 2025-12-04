Cégjegyzék
BenchSci Szoftvermérnöki vezető Fizetések

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in Canada csomag a BenchSci cégnél összesen CA$196K yearként. Tekintsd meg a BenchSci teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Medián fizetési csomag
company icon
BenchSci
Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Összesen évente
$142K
Szint
L6
Alapbér
$142K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A BenchSci cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a BenchSci cégnél in Canada évi CA$255,098 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A BenchSci cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$182,171.

Egyéb források

