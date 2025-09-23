A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Autodesk cégnél $138K yearként a Grade 8 szinthez és $430K yearként a Grade 15 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $166K. Tekintsd meg a Autodesk teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Autodesk cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
