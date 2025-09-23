A Adattudós kompenzáció in United States a Autodesk cégnél $160K yearként a P2 szinthez és $192K yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $150K. Tekintsd meg a Autodesk teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$160K
$132K
$15.9K
$12.6K
P3
$172K
$138K
$22K
$11K
P4
$192K
$152K
$22.5K
$16.8K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Autodesk cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)
A Autodesk cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.32% negyedéves)