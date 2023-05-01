Cégkönyvtár
Arcadia io
Arcadia io Fizetések

Arcadia io fizetési tartománya $132,300 teljes kompenzációban évente Termékvezető alsó végén $177,110 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Arcadia io. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $140K
Termékvezető
$132K
Szoftverfejlesztési vezető
$177K

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Arcadia io-nél a Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level, évi $177,110 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Arcadia io-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $140,000.

Egyéb források