Anthropic Fizetések

Anthropic fizetési tartománya $311,933 teljes kompenzációban évente Marketing alsó végén $642,600 Üzleti működés felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Anthropic. Utoljára frissítve: 8/21/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Üzleti működés
$643K
Informatikus
$322K

Marketing
$312K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Anthropic-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Anthropic-nél a Üzleti működés at the Common Range Average level, évi $642,600 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Anthropic-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $525,821.

