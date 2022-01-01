Cégkönyvtár
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne Fizetések

Aerojet Rocketdyne fizetési tartománya $65,325 teljes kompenzációban évente Üzleti elemző alsó végén $180,095 Hardvermérnök felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Aerojet Rocketdyne. Utoljára frissítve: 8/15/2025

$160K

Gépészmérnök
Median $120K
Könyvelő
$109K
Repülőgépmérnök
$75.4K

Üzleti elemző
$65.3K
Adattudós
$91.5K
Hardvermérnök
$180K
Programmenedzser
$104K
Projektmenedzser
$120K
Technikai projektmenedzser
$96.9K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Aerojet Rocketdyne-nél a Hardvermérnök at the Common Range Average level, évi $180,095 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Aerojet Rocketdyne-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $104,259.

