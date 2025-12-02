A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a ADP cégnél $93.3K yearként a Associate Software Engineer szinthez és $243K yearként a Principal Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $113K. Tekintsd meg a ADP teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A ADP cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (Infinity% időszakonként)
