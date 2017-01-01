Imenik tvrtki
Winamax
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
Najbolji uvidi
  • Doprinesi nečim jedinstvenim o Winamax što bi moglo biti korisno drugima (npr. savjeti za razgovor, odabir tima, jedinstvena kultura, itd.).
    • O nama

    Winamax is France's leading online gaming platform, specializing in poker and sports betting. The company prioritizes innovation and reliability, providing users with a top-notch gaming experience.

    winamax.fr
    Web stranica
    1999
    Godina osnivanja
    330
    Broj zaposlenika
    $50M-$100M
    Procijenjeni prihod
    Sjedište

    Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

    Pretplatite se na verificirane ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

    Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

    Istaknuti poslovi

      Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Winamax

    Povezane tvrtke

    • Google
    • Uber
    • Tesla
    • LinkedIn
    • Roblox
    • Pogledaj sve tvrtke ➜

    Ostali resursi