Infosys Arhitekt podataka Plaće

Arhitekt podataka naknada in India u Infosys kreće se od ₹455K year za JL3B do ₹1.53M year za JL5. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Infosys. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije ( /yr ) Bonus JL3B Associate Solution Architect ₹455K ₹455K ₹0 ₹0 JL3A Senior Associate Solution Architect ₹510K ₹510K ₹0 ₹0 JL4 Solution Architect ₹734K ₹710K ₹0 ₹24.2K JL5 Senior Solution Architect ₹1.53M ₹1.46M ₹14.2K ₹50.7K Prikaži 1 više nivoa

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Najnoviji podnesci plata

​ Filter tablice Pretplati se Dodaj Dodaj komp Dodaj kompenzaciju

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( INR ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus Nema pronađenih plaća Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Primajte obavještenja o novim plaćama Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

HR / Zapošljavanje? Stvori interaktivnu ponudu

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica Options U Infosys, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje )

Koji je raspored sticanja u Infosys ?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu Pretplatite se na verificirane Arhitekt Rješenja ponude . Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više → Unesite Vašu E-mail Adresu Unesite Vašu E-mail Adresu Pretplatite se Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.