Zeta Global वेतन

Zeta Global का वेतन निम्न स्तर पर मार्केटिंग ऑपरेशन्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $6,636 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $392,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Zeta Global. अंतिम अपडेट: 9/2/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $62.6K
डेटा एनालिस्ट
$136K
डेटा साइंटिस्ट
$55.3K

मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$6.6K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$115K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$392K
Zeta Global में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $392,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Zeta Global में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $88,740 है।

अन्य संसाधन