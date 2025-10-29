Xperi सेल्स इंजीनियर वेतन

Xperi में औसत सेल्स इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $163K से $233K तक है। Xperi के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025

औसत कुल मुआवजा $187K - $219K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $163K $187K $219K $233K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Xperi में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

