Waymo वेतन

Waymo का वेतन निम्न स्तर पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $59,623 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $950,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Waymo. अंतिम अपडेट: 8/27/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सिस्टम्स इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
डेटा साइंटिस्ट
L4 $255K
L5 $339K

हार्डवेयर इंजीनियर
L5 $394K
L6 $479K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $418K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $950K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $194K
ह्यूमन रिसोर्सेज
Median $145K
रिक्रूटर
Median $173K
मैकेनिकल इंजीनियर
Median $378K
अकाउंटेंट
$98K

टेक्निकल अकाउंटेंट

बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$358K
बिज़नेस एनालिस्ट
$392K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$510K
डेटा साइंस मैनेजर
$390K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$265K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$59.6K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$209K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$118K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$543K
यूएक्स रिसर्चर
$125K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
WMU

Waymo में, WMUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

WMUs are Waymo's version of RSUs

सामान्य प्रश्न

