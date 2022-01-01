कंपनी निर्देशिका
VK
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

VK वेतन

VK का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $16,887 से उच्च स्तर पर डेटा साइंस मैनेजर के लिए $201,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है VK. अंतिम अपडेट: 9/16/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

आईओएस इंजीनियर

एंड्रॉइड इंजीनियर

मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सिक्यूरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
प्रोडक्ट मैनेजर
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
डेटा एनालिस्ट
Median $39K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $80.2K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $36.6K

यूआई डिजाइनर

प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $45.4K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
Median $30K
मार्केटिंग
Median $31.5K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$16.9K
बिज़नेस एनालिस्ट
$18.2K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$47.2K
डेटा साइंस मैनेजर
$201K
हार्डवेयर इंजीनियर
$101K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$31.8K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$47K
लीगल
$32K
रिक्रूटर
$37.3K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$62.6K

डेटा आर्किटेक्ट

टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$70.2K
यूएक्स रिसर्चर
$34.7K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

VK में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

VK में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका डेटा साइंस मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $201,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
VK में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $42,804 है।

फीचर्ड जॉब्स

    VK के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Cabify
  • Gett
  • Ola
  • Hotstar
  • PhonePe
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन