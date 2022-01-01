कंपनी निर्देशिका
Under Armour
Under Armour वेतन

Under Armour का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $32,401 से उच्च स्तर पर फैशन डिज़ाइनर के लिए $284,415 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Under Armour. अंतिम अपडेट: 9/21/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $128K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $96.8K
डेटा साइंस मैनेजर
$240K

डेटा साइंटिस्ट
Median $118K
फैशन डिज़ाइनर
$284K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$172K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$165K
मार्केटिंग
$162K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$86.2K
मैकेनिकल इंजीनियर
$123K
रिक्रूटर
$107K
सेल्स
$32.4K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$163K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$190K
सामान्य प्रश्न

Under Armour में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका फैशन डिज़ाइनर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $284,415 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Under Armour में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $144,903 है।

