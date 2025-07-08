कंपनी निर्देशिका
The University of Sydney
The University of Sydney वेतन

The University of Sydney का वेतन निम्न स्तर पर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $65,826 से उच्च स्तर पर बिज़नेस एनालिस्ट के लिए $100,496 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है The University of Sydney. अंतिम अपडेट: 9/2/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $69.7K
डेटा साइंटिस्ट
Median $76.6K
बिज़नेस एनालिस्ट
$100K

साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$65.8K
सामान्य प्रश्न

The highest paying role reported at The University of Sydney is बिज़नेस एनालिस्ट at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,496. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The University of Sydney is $73,145.

