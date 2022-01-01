कंपनी निर्देशिका
Standard Cognition
Standard Cognition वेतन

Standard Cognition का वेतन कम-अंत में में एक डेटा वैज्ञानिक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $130,650 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $316,575 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Standard Cognition. अंतिम अपडेट: 8/19/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $190K
डेटा वैज्ञानिक
$131K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$317K

आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Standard Cognition में, Options 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Standard Cognition में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $316,575 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Standard Cognition में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $190,000 है।

अन्य संसाधन