Squarespace वेतन

Squarespace का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $59,900 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $478,333 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Squarespace. अंतिम अपडेट: 11/30/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
प्रोडक्ट मैनेजर
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
डेटा साइंटिस्ट
L3 $155K
L4 $200K
डेटा एनालिस्ट
Median $135K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $190K
मार्केटिंग
Median $164K
रिक्रूटर
Median $150K
यू एक्स रिसर्चर
Median $151K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$79.6K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$274K
बिज़नेस एनालिस्ट
$118K
कस्टमर सर्विस
Median $59.9K
डेटा साइंस मैनेजर
$224K
ह्यूमन रिसोर्सेस
$141K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी)
$191K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $202K
वेस्टिंग अनुसूची

15%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

30%

वर्ष 3

30%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Squarespace में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 15% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (30.00% वार्षिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (30.00% वार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Squarespace में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Squarespace में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the L7 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $478,333 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Squarespace में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $195,822 है।

अन्य संसाधन

