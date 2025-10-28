Sleep Number प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Sleep Number में औसत प्रोग्राम मैनेजर कुल मुआवजा in United States प्रति year $123K से $172K तक है। Sleep Number के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा $132K - $156K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $123K $132K $156K $172K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33 % वर्ष 1 33 % वर्ष 2 33 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Sleep Number में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.00 % वार्षिक )

33 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.00 % वार्षिक )

33 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 33.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Sleep Number ?