Rocket Software फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Rocket Software में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India Software Engineer II के लिए प्रति year ₹1.74M है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹1.49M है। Rocket Software के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer I
(प्रवेश स्तर)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं Rocket Software?

सामान्य प्रश्न

Rocket Software in India में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,388,599 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Rocket Software में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,494,370 है।

