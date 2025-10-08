Rocket Software फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Rocket Software में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India Software Engineer II के लिए प्रति year ₹1.74M है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹1.49M है। Rocket Software के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
