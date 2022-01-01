कंपनी निर्देशिका
Riverbed Technology
Riverbed Technology वेतन

Riverbed Technology का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $41,644 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $203,975 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Riverbed Technology. अंतिम अपडेट: 9/18/2025

$160K

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $96K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $135K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$41.6K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$204K
सामान्य प्रश्न

Riverbed Technology में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $203,975 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Riverbed Technology में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $115,500 है।

