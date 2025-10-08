Riot Games वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Riot Games में वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States P1 के लिए प्रति year $141K से P5 के लिए प्रति year $371K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $247K है। Riot Games के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
