Epic Games वेतन

Epic Games का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $52,260 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $445,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Epic Games. अंतिम अपडेट: 11/20/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
L3 $184K
L5 $445K
मार्केटिंग
Median $180K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $400K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $205K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $238K
अकाउंटेंट
$76.4K
बिज़नेस एनालिस्ट
$191K
डेटा साइंस मैनेजर
$288K
डेटा साइंटिस्ट
$161K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$281K
ह्यूमन रिसोर्सेस
$88K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी)
$67.6K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$147K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$68.6K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$193K
प्रोग्राम मैनेजर
$151K
रिक्रूटर
$77.4K
सेल्स
$52.3K
साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट
$80.6K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$166K
ट्रस्ट एंड सेफ्टी
$137K
वेस्टिंग अनुसूची

20%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

20%

वर्ष 4

20%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
Options

Epic Games में, Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

सामान्य प्रश्न

Epic Games में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the L5 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $445,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Epic Games में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $166,165 है।

