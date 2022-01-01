Epic Games वेतन

Epic Games का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $52,260 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $445,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Epic Games. अंतिम अपडेट: 11/20/2025
Epic Games में, Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
