Remitly
Remitly इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन

Remitly में औसत इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) कुल मुआवजा प्रति year $85.7K से $117K तक है। Remitly के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/30/2025

औसत कुल मुआवजा

$92.8K - $110K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$85.7K$92.8K$110K$117K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Remitly में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Remitly में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $117,300 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Remitly में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $85,680 है।

