realtor.com सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

realtor.com में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States T1 के लिए प्रति year $111K से T6 के लिए प्रति year $255K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $195K है। realtor.com के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
T1
Software Engineer 1(प्रवेश स्तर)
$111K
$109K
$147
$2K
T2
Software Engineer 2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
Senior Software Engineer
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
Staff Software Engineer
$223K
$173K
$26K
$24.2K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं realtor.com?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots सॉफ्टवेयर इंजीनियर pozīcijai realtor.com in United States, ir gada kopējā atlīdzība $349,249. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots realtor.com सॉफ्टवेयर इंजीनियर pozīcijai in United States, ir $185,800.

अन्य संसाधन