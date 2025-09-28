realtor.com सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

realtor.com में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States T1 के लिए प्रति year $111K से T6 के लिए प्रति year $255K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $195K है। realtor.com के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
