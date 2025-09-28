Procter & Gamble प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Procter & Gamble में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Poland B2 के लिए प्रति year PLN 346K से B3 के लिए प्रति year PLN 407K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Poland पैकेज कुल PLN 331K है। Procter & Gamble के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस B1 Product Manager PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- B2 Senior Product Manager PLN 346K PLN 328K PLN 0 PLN 17.8K B3 Director PLN 407K PLN 354K PLN 0 PLN 53K B4 Senior Director PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- देखें 1 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( PLN ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Procter & Gamble ?