Procter & Gamble
Procter & Gamble प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Procter & Gamble में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Poland B2 के लिए प्रति year PLN 346K से B3 के लिए प्रति year PLN 407K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Poland पैकेज कुल PLN 331K है। Procter & Gamble के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 602K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं Procter & Gamble?

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a प्रोडक्ट मैनेजर at Procter & Gamble in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 547,756. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the प्रोडक्ट मैनेजर role in Poland is PLN 306,552.

अन्य संसाधन