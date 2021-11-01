कंपनी निर्देशिका
Mollie वेतन

Mollie का वेतन निम्न स्तर पर डेटा एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $57,450 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $149,235 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Mollie. अंतिम अपडेट: 9/15/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $149K
डेटा एनालिस्ट
$57.4K

डेटा साइंटिस्ट
$92.7K
मार्केटिंग
$81K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$101K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$110K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$114K
सामान्य प्रश्न

Mollie में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $149,235 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Mollie में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $101,241 है।

