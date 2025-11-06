Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru 59 के लिए प्रति year ₹2.64M से 80 के लिए प्रति year ₹25.64M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹4.56M है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
SDE
₹2.64M
₹1.78M
₹712K
₹150K
60
₹3.16M
₹2.07M
₹923K
₹164K
SDE II
₹4.18M
₹2.79M
₹1.15M
₹241K
62
₹5.75M
₹3.77M
₹1.68M
₹302K
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)
20%
वर्ष 1
20%
वर्ष 2
20%
वर्ष 3
20%
वर्ष 4
20%
वर्ष 5
Microsoft में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
