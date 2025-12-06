Logitech सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Logitech में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर कुल मुआवजा in United Kingdom प्रति year £165K से £235K तक है। Logitech के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा $254K - $298K United Kingdom सामान्य रेंज संभावित रेंज $222K $254K $298K $316K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Logitech में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Logitech ?