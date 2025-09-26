कंपनी निर्देशिका
Jaguar Land Rover सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Jaguar Land Rover में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United Kingdom पैकेज प्रति year कुल £41.8K है। Jaguar Land Rover के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025

औसत पैकेज
company icon
Jaguar Land Rover
Data Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
प्रति वर्ष कुल
£41.8K
स्तर
L2
मूल वेतन
£39.9K
Stock (/yr)
£0
बोनस
£1.9K
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
सामान्य प्रश्न

Jaguar Land Rover in United Kingdom में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £77,314 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Jaguar Land Rover में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United Kingdom के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £40,209 है।

