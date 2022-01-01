कंपनी निर्देशिका
Intel
इंटेल वेतन

Intel का वेतन निम्न स्तर पर रिक्रूटर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $36,403 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $818,056 तक है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सिक्यूरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

क्रिप्टो इंजीनियर

सिस्टम्स इंजीनियर

वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

एआई रिसर्चर

एआई इंजीनियर

Embedded Systems Software Engineer

हार्डवेयर इंजीनियर
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

प्रोडक्ट मैनेजर
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

डेटा साइंटिस्ट
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
मैकेनिकल इंजीनियर
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

मार्केटिंग
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
प्रोग्राम मैनेजर
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
केमिकल इंजीनियर
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
बिज़नेस एनालिस्ट
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
ह्यूमन रिसोर्सेज
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
मैटेरियल्स इंजीनियर
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
सेल्स
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

फील्ड सेल्स मैनेजर

अकाउंट मैनेजर

बिज़नेस डेवलपमेंट
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
Median $151K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
Median $201K
डेटा साइंस मैनेजर
Median $262K
ऑप्टिकल इंजीनियर
Median $239K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
Median $290K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $57.8K
अकाउंटेंट
Median $137K

Technical Accountant

एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
Median $95.2K
ग्राफिक डिज़ाइनर
Median $235K
सेल्स इंजीनियर
Median $201K
लीगल
Median $300K
चीफ ऑफ स्टाफ
$220K
सिविल इंजीनियर
$231K

Construction Engineer

कंट्रोल्स इंजीनियर
$230K
कस्टमर सर्विस
$103K
डेटा एनालिस्ट
$71.7K
फैसिलिटीज़ मैनेजर
$118K
फैशन डिज़ाइनर
$76.4K
इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर
$156K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$120K
एमईपी इंजीनियर
$180K
Prompt Engineer
$469K
रिक्रूटर
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
टेक्निकल राइटर
$44.2K
यूएक्स रिसर्चर
$37.7K
वेंचर कैपिटलिस्ट
$166K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Intel में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Intel में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Intel में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Fellow level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $818,056 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Intel में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $188,939 है।

