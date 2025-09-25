कंपनी निर्देशिका
Integrant
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Integrant सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Integrant में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Egypt पैकेज प्रति year कुल EGP 1.24M है। Integrant के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत पैकेज
company icon
Integrant
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
प्रति वर्ष कुल
EGP 1.24M
स्तर
Principal
मूल वेतन
EGP 1.24M
Stock (/yr)
EGP 0
बोनस
EGP 0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Integrant?

EGP 7.9M

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से EGP 1.48M+ (कभी-कभी EGP 14.81M+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

सामान्य प्रश्न

Integrant in Egypt में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज EGP 1,500,696 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Integrant में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Egypt के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा EGP 1,243,998 है।

अन्य संसाधन