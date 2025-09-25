Instacart पीपल ऑपरेशन्स वेतन

कंपनी निर्देशिका
Instacart में औसत पीपल ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year $85.1K से $124K तक है। Instacart के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत कुल मुआवजा

$97.7K - $111K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$85.1K$97.7K$111K$124K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Instacart में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

50%

वर्ष 1

50%

वर्ष 2

स्टॉक प्रकार
RSU

Instacart में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (50.00% वार्षिक)

  • 50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir पीपल ऑपरेशन्स hjá Instacart er árleg heildarlaun upp á $123,900. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Instacart fyrir पीपल ऑपरेशन्स hlutverkið er $85,050.

