Instacart मार्केटिंग ऑपरेशन्स वेतन

Instacart में औसत मार्केटिंग ऑपरेशन्स कुल मुआवजा in United States प्रति year $165K से $235K तक है। Instacart के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत कुल मुआवजा $189K - $221K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $165K $189K $221K $235K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Instacart में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक ) 50 % वर्ष 1 50 % वर्ष 2 स्टॉक प्रकार RSU Instacart में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 50 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 50.00 % वार्षिक )

50 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 12.50 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Instacart ?