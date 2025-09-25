Instacart फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Instacart में फाइनेंशियल एनालिस्ट मुआवजा in United States L5 के लिए प्रति year $210K है। Instacart के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025
औसत कुल मुआवजा
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$210K
$165K
$45K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Instacart में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
50%
वर्ष 1
50%
वर्ष 2
Instacart में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (50.00% वार्षिक)
50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)