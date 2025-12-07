कंपनी निर्देशिका
Hyland
Hyland इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन

Hyland में औसत इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) कुल मुआवजा प्रति year $79K से $110K तक है। Hyland के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/7/2025

औसत कुल मुआवजा

$84.6K - $99.6K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$79K$84.6K$99.6K$110K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Hyland?

सामान्य प्रश्न

Hyland में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $109,980 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Hyland में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $78,960 है।

