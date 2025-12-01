Gusto रिक्रूटर वेतन

Gusto में रिक्रूटर मुआवजा in United States L4 के लिए प्रति year $169K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $152K है। Gusto के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$169K
$169K
$0
$0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
20%
वर्ष 1
20%
वर्ष 2
20%
वर्ष 3
20%
वर्ष 4
20%
वर्ष 5
Gusto में, Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (1.67% मासिक)
20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (1.67% मासिक)
20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (1.67% मासिक)
20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (1.67% मासिक)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Gusto में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
