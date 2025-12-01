Gusto बिज़नेस एनालिस्ट वेतन

Gusto में, Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

20 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 1.67 % मासिक )

20 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 1.67 % मासिक )

20 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 1.67 % मासिक )