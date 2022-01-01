कंपनी निर्देशिका
Gilead Sciences
Gilead Sciences वेतन

Gilead Sciences का वेतन निम्न स्तर पर वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $89,550 से उच्च स्तर पर कॉरपोरेट डेवलपमेंट के लिए $349,238 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Gilead Sciences. अंतिम अपडेट: 9/1/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $140K
डेटा साइंटिस्ट
Median $223K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $210K

प्रोग्राम मैनेजर
Median $212K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $178K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $263K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $220K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $170K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $295K
बायोमेडिकल इंजीनियर
$151K
कॉरपोरेट डेवलपमेंट
$349K
डेटा साइंस मैनेजर
$208K
लीगल
$291K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$156K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$141K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$203K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$182K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$182K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$254K

डेटा आर्किटेक्ट

टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$244K
वेंचर कैपिटलिस्ट
$89.6K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Gilead Sciences में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Gilead Sciences में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका कॉरपोरेट डेवलपमेंट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $349,238 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Gilead Sciences में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $208,035 है।

