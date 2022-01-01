कंपनी निर्देशिका
General Motors
जनरल मोटर्स वेतन

General Motors का वेतन निम्न स्तर पर मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $44,446 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $277,400 तक है।

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सिस्टम्स इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

डेटा साइंटिस्ट
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
हार्डवेयर इंजीनियर
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

एंबेडेड हार्डवेयर इंजीनियर

मैकेनिकल इंजीनियर
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

मैन्यूफैक्चरिंग इंजीनियर

सीएई इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

यूएक्स डिजाइनर

सोल्यूशन आर्किटेक्ट
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

डेटा आर्किटेक्ट

क्लाउड आर्किटेक्ट

क्लाउड सुरक्षा आर्किटेक्ट

बिज़नेस एनालिस्ट
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
प्रोजेक्ट मैनेजर
L6 $114K
L7 $143K
प्रोग्राम मैनेजर
L6 $128K
L7 $160K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
L5 $98.9K
L6 $110K
कंट्रोल्स इंजीनियर
L5 $94K
L6 $115K
मार्केटिंग
Median $120K
रिक्रूटर
Median $200K
बिज़नेस डेवलपमेंट
Median $148K
डेटा एनालिस्ट
Median $123K
अकाउंटेंट
Median $100K

टेक्निकल अकाउंटेंट

साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
Median $100K
डेटा साइंस मैनेजर
Median $200K
ग्राफिक डिज़ाइनर
Median $135K
ह्यूमन रिसोर्सेज
Median $102K
सेल्स
Median $100K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$60.5K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$225K
कॉरपोरेट डेवलपमेंट
$86.2K
कस्टमर सर्विस
$135K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$137K
लीगल
$116K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$44.4K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$89.6K
मैटेरियल्स इंजीनियर
$213K
ऑप्टिकल इंजीनियर
$198K
यूएक्स रिसर्चर
$149K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

General Motors में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

