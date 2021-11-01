कंपनी निर्देशिका
DPR Construction
DPR Construction वेतन

DPR Construction का वेतन कम-अंत में में एक बिक्री इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $113,430 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद प्रबंधक के लिए $183,600 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है DPR Construction. अंतिम अपडेट: 8/18/2025

$160K

परियोजना प्रबंधक
Median $156K
सिविल इंजीनियर
Median $114K

निर्माण इंजीनियर

व्यवसाय विश्लेषक
$171K

डेटा विश्लेषक
$117K
उत्पाद प्रबंधक
$184K
कार्यक्रम प्रबंधक
$168K
बिक्री इंजीनियर
$113K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$131K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

DPR Construction में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका उत्पाद प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $183,600 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
DPR Construction में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $143,371 है।

