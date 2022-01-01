Doximity वेतन

कंपनी निर्देशिका
Doximity का वेतन कम-अंत में में एक विपणन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $120,000 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद प्रबंधक के लिए $299,000 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Doximity. अंतिम अपडेट: 8/18/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $210K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

विपणन
Median $120K
उत्पाद प्रबंधक
Median $299K

डेटा वैज्ञानिक
Median $125K
व्यवसाय विकास
$124K
डेटा विश्लेषक
$219K
उत्पाद डिजाइनर
$225K
बिक्री
$225K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Doximity में, स्टॉक/इक्विटी ग्रांट 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Doximity에서 보고된 최고 급여 직무는 उत्पाद प्रबंधक이며, 연간 총 보상은 $299,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Doximity에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $214,550입니다.

