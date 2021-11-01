कंपनी निर्देशिका
DoubleVerify वेतन

DoubleVerify का वेतन कम-अंत में में एक व्यवसाय विश्लेषक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $67,609 से लेकर उच्च-अंत में में एक तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक के लिए $340,290 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है DoubleVerify. अंतिम अपडेट: 8/18/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $208K
उत्पाद प्रबंधक
Median $170K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $255K

लेखाकार
$113K
व्यवसाय विश्लेषक
$67.6K
डेटा विश्लेषक
$108K
डेटा वैज्ञानिक
$249K
मानव संसाधन
$113K
उत्पाद डिजाइनर
$194K
परियोजना प्रबंधक
$143K
बिक्री
$136K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$340K
यूएक्स अनुसंधानकर्ता
$111K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

DoubleVerify में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $340,290 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
DoubleVerify में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $142,722 है।

