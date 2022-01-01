कंपनी निर्देशिका
Danaher
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Danaher वेतन

Danaher का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $36,717 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद प्रबंधक के लिए $218,500 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Danaher. अंतिम अपडेट: 8/12/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

उत्पाद प्रबंधक
Median $219K
मैकेनिकल इंजीनियर
Median $115K
लेखाकार
$217K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
जैव चिकित्सा इंजीनियर
$88.3K
व्यवसाय विश्लेषक
$106K
व्यवसाय विकास
$137K
डेटा विज्ञान प्रबंधक
$149K
डेटा वैज्ञानिक
$195K
वित्तीय विश्लेषक
$151K
हार्डवेयर इंजीनियर
$64.9K
मानव संसाधन
$142K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$72K
विपणन
$199K
ऑप्टिकल इंजीनियर
$181K
उत्पाद डिजाइनर
$141K
परियोजना प्रबंधक
$115K
बिक्री
$78.3K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$36.7K
समाधान वास्तुकार
$60.1K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Danaher में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

कोई प्रश्न है? समुदाय से पूछें।

Levels.fyi समुदाय में जाएं ताकि विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों के साथ जुड़ सकें, करियर टिप्स प्राप्त कर सकें और अधिक।

अभी जाएं!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

The highest paying role reported at Danaher is उत्पाद प्रबंधक with a yearly total compensation of $218,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Danaher is $137,460.

विशेष नौकरियां

    Danaher के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • HPE
  • Illumina
  • Fiserv
  • Fortive
  • Jack Henry & Associates
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन