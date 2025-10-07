कंपनी निर्देशिका
D2L
D2L फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

D2L में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada L1 के लिए प्रति year CA$71.7K से L4 के लिए प्रति year CA$143K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$97.8K है। D2L के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
Software Developer I(प्रवेश स्तर)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
में करियर स्तर क्या हैं D2L?

सामान्य प्रश्न

D2L in Canada में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$143,131 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
D2L में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$94,137 है।

